الرئيس لوزيرة البيئة: المطلوب اتّخاذ إجراءات فورية لوضع حدّ للكارثة البيئية بصفاقس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، ليلى الشيخاوي، وزيرة البيئة.

وتناول اللقاء الوضع البيئي بصفاقس حيث أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة اتخاذ اجراءات فورية لوضع حد لهذه الكارثة البيئية بالتنسيق مع كل الهياكل المعنية.

وأبرز الرئيس بأن هناك إجراءات عاجلة لا بُد من اتخاذها وإجراءات تقتضي بعض الوقت سيتم العمل على تنفيذها في أقرب الآجال.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا الوضع غير طبيعي، بل الهدف منه تأجيج الأوضاع بكل الوسائل، وأكد على أن صفاقس التي تعاني أصلا من التلوث يتم اليوم التنكيل بسكانها بعدم رفع الفضلات وحرقها مما زاد الأوضاع تفاقما.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية موحدة والاستقلالية التي تتمتع بها الجماعات المحلية لا يمكن أن تؤدي إلى المس بوحدتها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحل لن يكون بتفضيل جهة على أخرى، ولكن بناء على معطيات علمية تأخذ في الاعتبار مصلحة الجميع على قدم المساواة.

وأضاف الرئيس: « من يتحدّث عن إمكانية إسقاط الدولة فهو واهم في مزبلة التاريخ ومكانه في القمامة التي تركها تتراكم على مر الأشهر والأسابيع » .

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