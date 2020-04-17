الرئيس يدعو إلى مزيد الإعتناء بالفئات الهشة ومتساكني المناطق النائية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، بقصر قرطاج وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو .

وقد مثلت الأوضاع الاجتماعية لعدد كبير من المواطنين التونسيين وطريقة توزيع المساعدات الاجتماعية والمالية الاستثنائية والظرفية، أهم محاور هذا اللقاء.

وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية التسريع بإيصال المساعدات إلى مستحقيها في كافة ربوع الوطن ومزيد إيلاء العناية اللازمة بالفئات الهشة ومتساكني المناطق النائية في مختلف جهات البلاد.

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