الرئيس لوزير الداخلية: لا مجال للمساس من هيبة الدولة مهما كانت الأسباب

اخر تحديث : 20/10/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الرئيس يُؤكّد لوزير الداخلية وجوب إعلاء سلطة القانون في كل المجالات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، بقصر قرطاج وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وتناول اللقاء الوضع الأمني بالبلاد وتداعيات الأوضاع الاجتماعية على المستوى الأمني في بعض الجهات.
وأكد رئيس الدولة بالمناسبة على وجوب الحرص على إعلاء سلطة القانون في كل المجالات.
كما شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة واحدة وأن مؤسسات الدولة تعمل بصفة منسجمة ومتكاملة وأنه لا مجال للمساس من هيبة الدولة مهما كانت الأسباب.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق