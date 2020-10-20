الرئيس لوزير الداخلية: لا مجال للمساس من هيبة الدولة مهما كانت الأسباب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، بقصر قرطاج وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وتناول اللقاء الوضع الأمني بالبلاد وتداعيات الأوضاع الاجتماعية على المستوى الأمني في بعض الجهات.

وأكد رئيس الدولة بالمناسبة على وجوب الحرص على إعلاء سلطة القانون في كل المجالات.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة واحدة وأن مؤسسات الدولة تعمل بصفة منسجمة ومتكاملة وأنه لا مجال للمساس من هيبة الدولة مهما كانت الأسباب.

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