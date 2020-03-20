الرئيس يُعلن منع التنقل بين المدن و الحجر الصحي العام

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، عن عدد من القرارات التي تم اتّخاذها خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.
وفيما يلي القرارات المتخذة:
- الحجر الصحي خارج فترة حظر الجولان، والذي يقتضي أن يُلازم السكان بيوتهم إلا في حالات الضرورة القصوى
-منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية ويجب أن يكون السبب مشروعا
-الدولة بكل أجهزتها ستأمن المرافق الأساسية من أمن وصحة وغذاء مع ضمان استمرارية المرافق
-مد كل السكان بالمواد الغذائية عبر تزويد المحلات التجارية بصفة طبيعية بكل ما يحتاجه المواطن
-غلق المناطق الصناعية الكبرى حيث يوجد عدد مكثف من العاملين والموظفين تجنبا للاجتماعات
-الحجز الصحي لعدد من الأشخاص وتأمين عدد من المناطق للحجز علما وأن عددا من المواطنين من أصحاب النزل على سبيل المثال تطوعوا بتوفير ذلك.
-التسخير لتأمين استمرارية المرافق العمومية
- دعوة النيابة العمومية إلى الإسراع في مقاومة الاحتكار ومعاقبة كلّ من يستغلّ ظروف التونسيين للإثراء.
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