الرئيس يُعلن منع التنقل بين المدن و الحجر الصحي العام

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، عن عدد من القرارات التي تم اتّخاذها خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.

وفيما يلي القرارات المتخذة:

- الحجر الصحي خارج فترة حظر الجولان، والذي يقتضي أن يُلازم السكان بيوتهم إلا في حالات الضرورة القصوى

-منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية ويجب أن يكون السبب مشروعا

-الدولة بكل أجهزتها ستأمن المرافق الأساسية من أمن وصحة وغذاء مع ضمان استمرارية المرافق

-مد كل السكان بالمواد الغذائية عبر تزويد المحلات التجارية بصفة طبيعية بكل ما يحتاجه المواطن

-غلق المناطق الصناعية الكبرى حيث يوجد عدد مكثف من العاملين والموظفين تجنبا للاجتماعات

-الحجز الصحي لعدد من الأشخاص وتأمين عدد من المناطق للحجز علما وأن عددا من المواطنين من أصحاب النزل على سبيل المثال تطوعوا بتوفير ذلك.

-التسخير لتأمين استمرارية المرافق العمومية

- دعوة النيابة العمومية إلى الإسراع في مقاومة الاحتكار ومعاقبة كلّ من يستغلّ ظروف التونسيين للإثراء.

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