الرائد الرسمي: إنهاء تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي ينص على إنهاء تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي.

وكانت عكاشة قد أعلنت امس الإثنين في تدوينة على صفحتها الرسمية على فايسبوك، عن تقديم استقالتها من منصبها لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأرجعت عكاشة سبب استقالتها من منصبها « الى وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلى للوطن.. ورأت أنه من واجبها الانسحاب من منصبها كمديرة للديوان الرئاسي ».

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