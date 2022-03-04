الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تدعو وزير الداخلية لتوفير الحماية لعميد المحامين

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الخميس، عن إدانتها لما تعرض له عميد المحامين بتونس ابراهيم بودربالة من اعتداء لفظي و تهجم مس من شخصه و مس من إحترام وهيبة هيكل نقابي عتيد في تونس .
وأكدت الرابطة مساندتها المطلقة لعميد المحامين، مشددة على روابط الاخوة الصادقة بين الجزائر و تونس و إحترامها المطلق لحق الدفاع و إحترام هيبة المحاماة باعتبارها اخر حصون الدفاع و خاصة إحترام هياكلها و ضمان أحسن الظروف لإيصال رسالتها المقدسة في حماية الحقوق .
ودعت الرابطة وزير الداخلية التونسي إلى تأمين وتوفير الحماية اللازمة لضمان الحرمة الجسدية لعميد المحامين بتونس و إعتبار سلامته الجسدية مستهدفة .
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