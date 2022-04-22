الرصد الجوي: استحالة رؤية هلال شوال يوم السبت 30 أفريل

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة، أنه تبعا للمعطيات الفلكية، تستحيل رؤية هلال العيد لسنة 1443 هجري بعد غروب شمس يوم السبت 30 أفريل في كل أنحاء العالم الإسلامي بكل الوسائل البصرية والتقنية وتستحيل رؤية الهلال بما أنّ الإقتران يحصل بعد غروب الشمس.

أما بالنسبة لباقي أنحاء العالم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بعد غروب شمس يوم السبت حيث يكون القمر في اتجاه دائرة وهج الشمس وقريبا جدا من الأفق وبذلك لا يستجيب إلى شروط إمكانية رؤية الهلال.

وتكون رؤية الهلال ممكنة بعد غروب شمس يوم الأحد في العالم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال و22 دقيقة وذلك إنطلاقا من وسط كل من الصين والهند والمحيط الهندي .

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