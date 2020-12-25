الرصد الجوي: درجة إنذار عالية في هذه الولايات

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم الجمعة، أنّ درجة إنذار عالية في خارطة اليقظة لولايات باجة، جندوبة، الكاف، سليانة والقصرين نظرا للثلوج المتوقعة بالمرتفعات الغربية، وللأمطار الرعدية التي قد تكون غزيرة أحيانا بأقصى الشمال الغربي.

وذكّر معهد الرصد الجوي بأن الأجواء ستكون شتوية خالصة نهاية الأسبوع وفاعلية التقلبات تبدأ من الليلة، مع انخفاض ملحوظ في الحرارة إضافة إلى هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية حيث تتجاوز سرعتها مستوى 60 كلم/س.

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