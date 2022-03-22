الرصد الجوي: لا يمكن رؤية هلال رمضان يوم 1 أفريل في كل العالم الإسلامي

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاثاء، أنّ عملية رصد هلال شهر رمضان ستجرى بالنسبة للبلاد التونسية بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل، حيث أن الهلال سيمكث في سماء الأفق الغربي للبلاد التونسية حوالي 20 دقيقة، وعند غروب الشمس يكون الهلال في أقصى ارتفاع له فوق منطقة برج الخضراء من ولاية تطاوين.

ويحدث الإقتران قبل غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل في كل الدول الإسلامية، أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال لا توجد إمكانية للرؤية في كل العالم الإسلامي، بينما تتوفر إمكانية رؤيته بداية من السـاعـة العاشرة و22 دقيقية من يوم 1 أفريل الموافق لـ 29 شعبان 1443 هجري إنطلاقا من وسط المحيط الأطلسي ووسط البرازيل وذلك قبل فجر يوم السبت 2 أفريل في أغلب دول العالم الإسلامي.

وتبعا للمعطيات الفلكية، يمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل بداية من الساعة العاشرة مساء و22 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وذلك انطلاقا من وسط المحيط الأطلسي ووسط البرازيل وتباعا باتجاه الغرب .

وتجدر الإشارة إلى أنه يكمن رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل وذلك في عدة مناطق من العالم تتشارك في جزء من الليل مع مدينتي تونس ومكة المكرمة.

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