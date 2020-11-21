الرصد الجوي يدعو لليقظة والحذر بـ6 ولايات

تتواصل التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، حيث تتهاطل الأمطار حاليا بالشمال والوسط ومن المنتظر أن تتدافع السحب الرعدية المرفوقة بالامطار الغزيرة احيانا والبرد باماكن محدودة القادمة من البحر في شكل انعراجات بحرية أكثر نحو بلادنا.

وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي على ضرورة أن تكون اليقظة في مستويات عالية بولايات بنزرت، باجة وجندوبة وفي مرحلة ثانية سوسة، المنستير والمهدية نتيجة لغزارة الأمطار خلال هذه الليلة وصباح الغد، ومن المتوقع أن تتراوح الكميات بين 40 و60 مم وتصل محليا الى 80 مليمترا.

ونبه الرصد الجوي من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والقريبة من الاودية والسدود.

تكون الرياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

أجواء باردة نسبيا الليلة وتتراوح الحرارة بين 12 و16 درجة وتكون دون 10 درجات بالمرتفعات.

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