أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن جلسة انعقدت اليوم برئاسة الوزير معز شقشوق وبحضور ممثلين عن المؤسسات المتدخلة : مجمع الخطوط التونسية، ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة « تاف تونس » TAV TUNISIE .
وقد تم الاتفاق على ما يلي :
- الرفع الفوري لكل العقل التوقيفية المضروبة على حسابات شركات مجمع الخطوط التونسية،
- الشروع في التفاوض بين شركة « تاف تونس » TAV Tunisie ومجمع الخطوط التونسية لضبط مجمل الديون والإتفاق حول جدولة خلاصها،
- الشروع في التفاوض بين شركة « تاف تونس » TAV TUNISIE وديوان الطيران المدني والمطارات لضبط مبلغ المساهمات الاجتماعية للأعوان المستحقة والإتفاق بشأن خلاصها، والنظر في وضعية أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات الموضوعيين على ذمة شركة « تاف تونس » TAV TUNISIE،
- تحديد يوم الجمعة 26 فيفري 2021 على الساعة الثالثة ظهرا بمقر الوزارة تحت إشراف وزير النقل واللوجستيك للتوقيع على الإتفاقيات المتعلقة بجدولة خلاص الديون المذكورة لكل الأطراف الحاضرة.
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