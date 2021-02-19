الرفع الفوري لكل العقل التوقيفية المضروبة على حسابات شركات مجمع الخطوط التونسية

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن جلسة انعقدت اليوم برئاسة الوزير معز شقشوق وبحضور ممثلين عن المؤسسات المتدخلة : مجمع الخطوط التونسية، ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة « تاف تونس » TAV TUNISIE .

وقد تم الاتفاق على ما يلي :

- الرفع الفوري لكل العقل التوقيفية المضروبة على حسابات شركات مجمع الخطوط التونسية،

- الشروع في التفاوض بين شركة « تاف تونس » TAV Tunisie ومجمع الخطوط التونسية لضبط مجمل الديون والإتفاق حول جدولة خلاصها،

- الشروع في التفاوض بين شركة « تاف تونس » TAV TUNISIE وديوان الطيران المدني والمطارات لضبط مبلغ المساهمات الاجتماعية للأعوان المستحقة والإتفاق بشأن خلاصها، والنظر في وضعية أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات الموضوعيين على ذمة شركة « تاف تونس » TAV TUNISIE،

- تحديد يوم الجمعة 26 فيفري 2021 على الساعة الثالثة ظهرا بمقر الوزارة تحت إشراف وزير النقل واللوجستيك للتوقيع على الإتفاقيات المتعلقة بجدولة خلاص الديون المذكورة لكل الأطراف الحاضرة.

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