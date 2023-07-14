الرقاب: إحباط تهريب معدات طبية وشبه طبية مجهولة المصدر

اخر تحديث : 14/07/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

gentil

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالرقاب على مستوى جهة سيدي الظاهر من ضبط شاحنة ثقيلة تحمل ترقيم تونسي حيث بإخضاعها للتفتيش تم العثور داخلها على كمية من المعدات الطبية والشبه الطبية (162 قطعة) المخصصة لتركيب وجراحة العظام مجهولة المصدر، كما بسؤال السائق عن مصدرها لم يدل بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها.
وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم حجز المعدات المذكورة ووسيلة النقل وتحرير محضر في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ125 ألف دينار في ما قدرت قيمة الشاحنة بـ100 ألف دينار.


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