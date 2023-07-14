الرقاب: إحباط تهريب معدات طبية وشبه طبية مجهولة المصدر

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالرقاب على مستوى جهة سيدي الظاهر من ضبط شاحنة ثقيلة تحمل ترقيم تونسي حيث بإخضاعها للتفتيش تم العثور داخلها على كمية من المعدات الطبية والشبه الطبية (162 قطعة) المخصصة لتركيب وجراحة العظام مجهولة المصدر، كما بسؤال السائق عن مصدرها لم يدل بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم حجز المعدات المذكورة ووسيلة النقل وتحرير محضر في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ125 ألف دينار في ما قدرت قيمة الشاحنة بـ100 ألف دينار.

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