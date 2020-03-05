الريّ يُطلع سعيّد على نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 5 مارس 2020، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية نور الدّين الري.

وصرح نور الدّين الري أنه أطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة ومساهمة الوفد التونسي في النقاش حول المسائل المطروحة على جدول الأعمال ومنها تطوير العمل العربي المشترك.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن المشاركة في هذا الاجتماع كانت مناسبة لعقد لقاءات مع وزراء خارجية البلدان الشقيقة وبحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات بين تونس وهذه الدول فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية وخاصة كيفية تفعيل دور الجامعة العربية في حل المشاكل المتعلقة بالمنطقة العربية.

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