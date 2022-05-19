الزار: لا دخل لي من قريب ولا من بعيد في الترفيع في الأسعار أو الاحتكار

أكد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس، أن التخطيط لإزاحته بدأ منذ استقبال رئيس الجمهورية لـ6 أعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة دون استدعائه ثم تلاها استدعاء للنائب الثاني من قبل الرئيس لوحده واعتبروا بأن لهم التفويض من الرئيس لتنظيف اتحاد الفلاحة بطلب منه.

وأكد الزار أن أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة أكدوا وجود دفع من الرئيس لشق المنظمة وشقها من الداخل، معتبرا ذلك خيانة للفلاحة، مشيرا إلى وجود مراهنة على إضعاف الاتحاد كي يتخلّى عن دوره في الدفاع عن الفلاحين.

واعتبر الزار أن إبعاد عبد المجيد الزار بهذه الطريقة هو إضعاف للاتحاد، مشددا على أن طريقة التداول في المنظمة يجب أن تكون بالمؤتمرات بطريقة ديمقراطية وشفافة.

ودعا الزار الرئيس لترك القضاء يقول كلمته وعدم إصدار أحكام يتخذ عليها إجراءات دون سند قانوني أو إثبات، مؤكدا أنه لا دخل له من قريب ولا من بعيد في الترفيع في الأسعار أو في الاحتكار.

وشدد الزار على أنه لم يتلقى دعوة من القضاء للاستماع له في علاقة بالتلاعب بالأسعار والمضاربة والاحتكار والإثراء غير المشروع.

كلمات البحث :احتكار;الأسعار;الزار