الزار يدعو إلى فتح حوار مع الفلاحين لتحقيق السيادة الغذائية لتونس

طالب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في حوار مع وكالة الأناضول التركية نُشر اليوم الأربعاء، بفتح حوار مع الفلاحين لتحقيق السيادة الغذائية لتونس، متهما الحكومة بتجاهل المزارعين ومصالحهم.

وشدد الزار على أن الفلاحة هي القوام الأساسي لاقتصاد البلاد، وهي المحرك الأساسي والقاطرة، مشيرا إلى عدم وجود وضوح للحوار إلى حد الآن، ومعتبرا أنه « لا يمكن أن يكون حوارا ناجحا في غياب الفلاحين والبحارة ».

كما انتقد الزار ما اعتبره غياب أي خطة حكومة لتحقيق السيادة الغذائية، مؤكدا أنه كان من المفروض أن تضع الدولة برنامجا لتحقيق سيادتنا الغذائية التي هي مبنية على الحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وتوفير الأسمدة اللازمة.

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