الزاهي: سيتم الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي قريبا

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الإثنين 22 أوت 2022، بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي « السميغ » بنسبة 6.25 بالمائة والترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي « سماغ ».

وأبرز الزاهي بأن هذا الإجراء يهدف إلى مساعدة أصحاب الأجور الدنيا ومتقاعدي القطاع الخاص على مواجهة تداعيات التضخم.

وكشف الوزير بأن الزاهي أن النظام الجديد للدعم سيشمل نحو 70 بالمائة من الشعب التونسي أي كل الفئات المعوزة ومحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، حيث ستحصل هذه الفئات مستقبلا على منح مالية دورية تغطي الفارق بين الأسعار المدعمة والحقيقية بحساب عدد أفراد العائلة.

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