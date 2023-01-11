الزاهي: لن يكون هناك نقص في جرايات شهر جانفي بل سيتمّ الترفيع فيها

أدى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الأربعاء 11 جانفي 2023، زيارة إلى مقر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفوقا بالمدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي، اطلع خلالها على ظروف سير العمل بالصندوق.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية لدى لقائه بالرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري، حرص الصندوق على تأمين صرف الجرايات ومستحقات المتقاعدين في الآجال.

وعلى خلاف ما تمّ ترويجه في الفترة الأخيرة، وضّح الوزير بالمناسبة، أنّه لن يكون هناك نقصا في جرايات شهر جانفي بل سيتمّ الترفيع فيها بمقتضى التعديل الآلي الجرايات بعنوان الزيادات العامة للوظيفة العمومية والقطاع العام المقرّرة لسنوات 2022 و 2023 و 2024 كما سيتم صرف مخلفات هذا التعديل لفائدة المتقاعدين بداية من شهر فيفري 2023.

كلمات البحث :الزاهي;ترفيع;جرايات