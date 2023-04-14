الزاهي: مخلفات السياسات التنموية المتعاقبة بتونس لن تمنعنا من مد يد العون العاجلة

أدى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الخميس 13أفريل 2023، زيارة إلى معتمدية سبيبة من ولاية القصرين مرفوقا بوالي القصرين رضا الركباني ومستشارته تركية الشائبي ومستشاريه خليل عباس و راشد العبيدي والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية وممثل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالجهة ومجموعة من الإطارات المحلية والجهوية قصد الاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن الذي أصيب على مستوى ساقه اليمنى إثر انفجار لغم في منطقة عين زيان التابعة لمعتمدية سبيبة منذ أيام قليلة .

وتقدّم الوزير للمواطن بكل عبارات الدعم والمؤازرة في مصابه كما قدّم لفائدته مساعدات عينية ومالية وكرسيا متحركا الكترونيا وأسدى تعليماته لجميع المسؤولين التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية بالجهة لرعاية المتضرر وعائلته بشكل دوري.

ثم تنقل وزير الشؤون رفقة الوفد المرافق له و معتمد سبيطلة حاتم الرياحي الى منطقة « الرخمات » التابعة لمعتمدية سبيطلة لمعاينة الحالة الاجتماعية الصعبة التي يعيشها مواطن مقعد ومكنّه بالمناسبة من كرسي متحرك الكتروني ومساعدات مالية وعينية مذكرا الاطارات الجهوية بضرورة الاعتناء بجميع الحالات الاجتماعية في كل مكان من الجهة وخاصة الأماكن النائية التي تعاني من غياب التنمية و المرافق الحياتية، مبينا ان المخلفات التي تعاني منها البلاد جراء سياسات تنموية متعاقبة لن تمنع مد يد العون العاجلة لمنظوري الوزارة في انتظار تحقيق برنامج اصلاح وطني شامل ضمن سياسة الدولة الاجتماعية الراعية لجميع الفئات وخاصة الفئات المفقّرة طيلة عقود .

كما قام الوزير والوفد المصاحب له بزيارة إلى مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين والاستماع إلى المطالب الاجتماعية للعاملين به والنظر في الحلول التشاركية اللازمة لتجاوز الصعوبات الراهنة.

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