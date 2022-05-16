الزاهي: ملفات المضمونين الاجتماعيين بمقر «الكنام» الذي تعرّض للحرق مرقمنة ومحفوظة الكترونيا

أشرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الإثنين 16 ماي 2022، على سير العمل وظروف استقبال المواطنين بالمركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بتونس 1 (بعد تعرضه لحريق طارئ يوم السبت الفارط)، وذلك إثر نقله إلى فضاء الاستقبال التابع للمركز الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المحاذي لمكتب الكنام والكائن بشارع جون جوريس بالعاصمة بصفة مؤقتة.

ورافق الوزير خلال زيارته للمقر كلا من الرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض ليلى نعيجة والمدير العام للشؤون القانونية ومدير عام التفقدية العامة للوزارة بالنيابة رفيق بن إبراهيم والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري والمدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي.

وصرّح الوزير أن الملف يحظى بمتابعة على أعلى مستوى، مؤكدا حرص رئيس الدولة ومواكبته عن كثب لجميع تطوراته وحرصه على مواصلة العمل وتأمين الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين بصفة عادية.

كما ثمّن وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة تكاتف جميع الجهود بين الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية المعنية، مثنيا على مجهودات الموظفين والعملة لإنجاح عملية نقل المقر خلال عطلة نهاية الأسبوع لتأمين استمرار العمل بصفة عادية مع بداية الأسبوع.

وجدّد الوزير خلال هذه الزيارة تأكيده على سلامة الأرشيف وملفات المضمونين الاجتماعيين، حيث بيّن أنها مرقمنة ومحفوظة الكترونيا، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق رسمي حول احتراق مقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بتونس 1 وسيتم على إثره اتخاذ الإجراءات الضرورية المناسبة.

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