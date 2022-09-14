الزاهي يستقبل باحثين تونسيين ابتكروا نظارات ذكية لتسهيل تواصل المكفوفين مع محيطهم

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، فريقا من الطلبة والباحثين التونسيين وهم (عبد الرزاق حشاني رئيس فريق البحث والطلبة المهندسون ياسين بوحرب وسيرين عوني وآسر محمدي وحسين حمودة)، والذين ابتكروا نظارات ذكية مزوّدة بسماعة لاسلكية لتسهيل تواصل المكفوفين مع محيطهم.

وثمّن الوزير بالمناسبة هذا الابتكار العلمي الذي سيساهم في تسهيل ممارسة المكفوفين لحياتهم بصفة شبه طبيعية، مبرزا استعداد الوزارة لدعم هذه المبادرات التي تنسجم مع التدخلات الاجتماعية للوزارة خاصة في مجال الإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا على قدرة الشباب التونسي على تقديم أنجع الحلول في جميع المجالات لا سيّما المجال العلمي.

ومن جهته، بيّن فريق هذا الاختراع أن هذا المشروع يتمثل في منظومة متكاملة تتكون من سوار ذكيّ وعصا بيضاء ذكيّة ونظارات ذكية مزوّدة بسماعة لاسلكية يعمل نظامها الداخلي على شرح الأجسام المحيطة به بطريقة مبسّطة لغير المبصرين، مبرزا أنه يعمل على التخلي على العصا البيضاء في المستقبل.

كما عبّر الفريق الباحث في المجال العلمي عن استعداده للمشاركة في الفعاليات العلمية الدولية للتعريف بابتكاراتهم.

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