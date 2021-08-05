الزغلامي والكسيكسي تنسحبان من الدورة الاستثنائية لشورى النهضة

أعلنت النائبتان عن حركة النهضة يمينة الزغلامي وجميلة الكسيكسي اليوم الخميس 5 أوت 2021، انسحابهما من الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى.

وأكدت الزغلامي في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أنها لا تتحمل مسؤولية أيّ قرار يصدر من شورى النهضة نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد ، مضيفا بقولها: « لن أكون شاهدة زور » .

من جهتها، أكدت الكسيكسي أن أي قرار يصدر عن الدورة لا يلزمها، مضيفة « كل الخير لتونس، كل الحب لشعبنا ويبقى الأمل » .

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