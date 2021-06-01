الزيادة بـ 250 مليم في سعر السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي

أعلنت المديرة العامة للأبحاث الاقتصادية والمنافسة بوزارة التجارة فضيلة الرابحي اليوم الثلاثاء، أن زيادة جديدة بـ 250 مليم في أسعار السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي دخلت حيز التفعيل حيث أصبح سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة 1400 مليم بعد أن كان 1150 مليم.

وأضافت الرابحي أن قرار الزيادة في سعر السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي اتخذ من قبل جلسة عمل وزارية انعقدت مؤخرا.

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