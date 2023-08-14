الزيادة بـ 500 مليما في سعر الكتاب المدرسي

أعلن رئيس الغرفة الوطنية للكتبيّين جمال دردور في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين 14 أوت 2023، أن عملية تزويد المكتبات بالكتاب المدرسي انطلقت منذ بداية جويلية والعملية تسير بشكل عادي دون تسجيل أي نقص، وبالنسبة لتونس كبرى فبالإمكان الولوج إلى تطبيقة من أجل التزوّد بالكتب المدرسية عن بعد على أن يتم تسليمها بعد يوم واحد، تفاديا للاكتظاظ.

وكشف دردور أنه تم الترفيع في سعر الكتاب المدرسي بـ500 مليم، مبيّنا أنّ منذ سنة 2008 لم يعرف الكتاب المدرسي أي الزيادة في الأسعار حتى سنة 2021 ، حيث ارتفع بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليم.

وأضاف أنّ أصحاب المكتبات لهم هامش ربح بـ25 بالمائة ولم يتغير هذا الهامش منذ سنة 1977.

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