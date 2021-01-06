الزيادة في الأجر الأدنى المضمون للقطاعات الفلاحية وغير الفلاحية (التفاصيل)

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمران حكوميان يتعلقان بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

الأجر الأدنى المضمون للمهن في القطاعات غير الفلاحية

ويتعلّق الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ، بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

ويُضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي:

1 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:

ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 312.429 دينارا.

ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 732.365 دينارا

2 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:

ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 064.2 دينارا

. ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 110.2 دينارا.

يتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس .1982

ويتمتّع العملـة الخالصون بالوفـقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 % مما يتقاضاه العامل الكهل.

الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

كما صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 1070 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

ويضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 512.16 دينارا عن كل يوم عمل فعلي.

تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى « منحة تقنية » ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي:

ـ بالنسبة للعمال المختصين : 880 مليما في اليوم.

ـ بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة : 656.1 د في اليوم.

تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.

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