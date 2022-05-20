الزيادة في الأجور وتفعيل الاتفاقيات الموقعة على طاولة مفاوضات لجنة 5+5 اليوم

أعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن جلسة الحوار المبرمجة بعد ظهر اليوم 20 ماي 2022 في إطار لجنة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، ستتمحور حول فتح جولة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في الأجور بالقطاعين العام والوظيفة العمومية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا.

وأكد حفيظ أن الطرفين سيناقشان كذلك مطلب الاتحاد المتعلق بسحب المنشور عدد 20 الذي يفرض على كتاب الدولة ومديري المؤسسات والمنشآت العمومية الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات، مشيرا إلى وجود تقدم في المفاوضات بلجنة 5 زائد 5 حول الآثار السلبية التي خلفها المنشور 20.

وكشف حفيظ أن اللجنة ستنظر خلال اجتماعها اليوم في تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 الذي يقر بتفعيل 46 اتفاقية قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية والتي يعود البعض منها الى سنة 2015، لافتا إلى أن اتحاد الشغل يطالب بفتح جولة من المفاوضات بعنوان 2021 و2022 و2023 وبالترفيع في الأجر الأدنى.

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