الزيادة في تعريفات الخدمات المالية للبريد التونسي

اخر تحديث : 02/01/2020

البريد التونسي

دعا البريد التونسي في منشور وجهه للمديرين الجهويين ورؤساء المراكز المالية ومكاتب البريد بتاريخ 31 ديسمبر 2019، إلى الزيادة في تعريفات الخدمات المالية ابتداء من غرة جانفي 2020 .
وتشمل الزيادة في تعريفة الحوّالات البريديّة الحوّلات السريعة التي تفوق 100 دينار، وتتمثّل الزيادة في 500 مليم، كما تمّ تحديد معلوم لتعويض دفتر الإدخار في حالة الضياع بـ 20 دينارا بعد أن كان مجانيا.
كما يُوفر البريد التونسي لأصحاب البطاقات البريديّة تطبيقة رقميّة تمكّنهم من القيام بعمليات التحويل الرقمي التي لا تتجاوز 40 دينارا.


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