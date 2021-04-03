الزيادة في سعر الحليب بـ100 مليم للتر لفائدة الفلاحين

أقرّت وزارة التجارة وتنمية الصادرات زيادة في سعر الحليب بـ100 مليم للتر لفائدة الفلاحين بعد جلسة خمسة زائد خمسة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والحكومة، وفق ما أعلن عنه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ أصدره اليوم السبت 03 افريل 2021 .

وضبطت الوزارة، وفق القرار الذي أصدرته أمس الجمعة، أسعار بيع الحليب الطازج المعقم نصف الدسم في مختلف مراحل التوزيع كما يلي:

-سعر البيع من المصنع « موصل »: 1319 مليم/لتر (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر) و1269 مي/ل (حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر) و1279 مي/ل (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر).

-سعر البيع بالجملة: 1326 مي/ل (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر) و1276 مي/ل (حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر) و1286 مي/ل (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر).

- سعر البيع للعموم: 1350 مي/ل (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر) و1300 مي/ل (حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر) و1310 مي/ل (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر).

وأوضحت وزارة التجارة أن كل مخالفة لهذا القرار ستقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 ولأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015.

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