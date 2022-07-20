الزيت النباتي المُدعّم سيتوفّر بداية من الاسبوع القادم

أكد مدير عام الجودة و التجارة الداخلية و الحرف و الخدمات بوزارة التجارة و تنمية الصادرات، ياسر بن خليفة في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الأربعاء، وصول 6 الاف طن من الزيت النباتي المُدعّم خلال شهر جويلية الحالي.

وأشار المتحدث إلى أن الكمية المذكورة ستكون متوفرة لدى تجار المواد الغذائية بالتفصيل بداية من الاسبوع القادم.

وأبرز بن خليفة بأن 6 الاف طن أخرى بصدد التفريغ من الميناء، في انتظار وصول 9 الاف طن أخرى قادمة عن طريق البحر سيتم توزيعها خلال شهر أوت القادم.

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