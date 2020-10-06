الزيدي: لم أتمرد على رئيس الحكومة ومقتنع بضرورة استمرار بعض التظاهرات

أكد وزير الشؤون الثقافية المقال وليد الزيدي في حوار على إذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء، أنه مقتنع بتصريحه بأن وزارة الثقافة ليست وزارة لتنفيذ بلاغات الحكومة، مؤكدا أن القرارات والأوامر والتقارير تنفذ لكن البلاغ لا ينفذ.

واعتبر الزيدي أن إعلان المشيشي منع التظاهرات الثقافية يعني أن العروض والتمارين تذهب سدى لكن عند القول بأن العروض تؤجل يعني أنه سيأتي الوقت الذي ستجرى فيه العروض

وشدد المشيشي على اقتناعه بضرورة استمرار بعض التظاهرات الثقافية في الوقت الراهن رغم وجود أزمة فيروس كورونا.

وقال الزيدي إنه لم يقع استدعائه لحضور المجلس الوزاري المضيق بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي حول تطورات الوضع الوبائي في تونس.

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