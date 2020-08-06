السباحة ممكنة مع ملازمة الحذر بمختلف الشواطئ

يتميز طقس اليوم الخميس 6 أوت 2020، بتقلص لفاعلية الرياح وتراجع سرعتها القصوى إلى ما دون 40 كلم/س بالمناطق الساحلية وبالجنوب، أما البحر فمتموج والسباحة ممكنة مع ملازمة الحذر بمختلف الشواطئ.

تكون الحرارة في مستويات مقبولة وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات كما تصل إلى 40 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

أجواء مشمسة تتخللها سحب قليلة.

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