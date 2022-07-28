السبت..أوّل أيام السنة الهجرية الجديدة

أعلن مفتي الجمهورية التونسيّة، مساء اليوم الخميس، في بيان صادر عن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسيّة، أنّ يوم السبت 30 جويلية الحالي، هو مفتتح شهر محرّم وبداية السنة الهجريّة الجديدة 1444.

ووفق البلاغ، فإن غدا الجمعة 29 جويلية، هو تمام الثلاثين من شهر ذي الحجة 1443 هجري.

وكانت رئاسة الحكومة، قد أفادت أمس بأنه عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 المؤرخ في 7 ديسمبر 2021، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية بعطلة ليوم واحد، وذلك إما يوم الجمعة 29 جويلية أو يوم السبت 30 جويلية الحالي، وذلك تبعا للبلاغ الذي سيصدره مفتي الجمهورية في الغرض، ولذلك، فإن يوم الجمعة 29 جويلية، هو يوم عمل عادي.

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