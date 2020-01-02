السبت القادم: مكتب البرلمان ينعقد لتنظيم جلسة منح الثقة للحكومة

دعا رئيس مجلس نواب الشعب « راشد خريجي الغنوشي » اليوم الخميس، مكتب المجلس الباقي في حالة انعقاد إلى الالتئام يوم السبت 4 جانفي 2020 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، لتنظيم الجلسة العامة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة.

وللتذكير فقد أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد في وقت سابق من اليوم الخميس 2 جانفي 2020، رسالة موجهة إلى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلّف بتكوين الحكومة.

وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد أعلن اليوم عن تشكلية حكومة الكفاءات المستقلة والتي تضم 28 وزيرا و15 كاتب دولة.

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