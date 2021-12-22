السبت القادم: يوم وطني مفتوح للتلقيح ضد كورونا

أعلن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، رياض دغفوس في تصريح للقناة الوطنية الأولى، مساء الثلاثاء، أنه قد تم إقرار يوم السبت 25 ديسمبر، يوما وطنيا مفتوحا للتلقيح ضد فيروس كورونا، بكامل تراب الجمهورية.

وسيخصص هذا اليوم للفئة العمرية 12 سنة فما فوق، وللمتخلفين عن الجرعة الثانية والثالثة.

من جهة أخرى، قال دغفوس إنه يُمكن للمواطنين الذين لم يستخرج جواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا تسوية وضعيتهم في أجل أقصاه 15 يوما.

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