السبت: يوم خامس لعمليات التلقيح المكثّف لفائدة هذه الفئة العمرية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم يوم السبت 11 سبتمبر الجاري، تنظيم اليوم الخامس لعمليات التلقيح المكثف ضد فيروس كورونا بمختلف ولايات الجمهورية، من الثامنة صباحا الي الخامسة مساء، وأنه سيكون موجها للفئات العمرية ما بين 18 و39 سنة من الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح « مودرنا » يوم 15 أوت الماضي.

وكشفت الوزارة بأنه سيتم توجيه إرساليات قصيرة لاستدعاء المعنيين، تتضمن مركز التلقيح المحدد والموعد، مشيرة إلى أنه، وفي صورة عدم تلقي الإرسالية، يمكن التأكد من الدعوة عبر فضاء المواطن على موقع « ايفاكس » أو عبر إرسالية قصيرة على الرقم *2021#.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم التعرف على مركز التلقيح عبر فضاء المواطن، وعدم تلقي الإرسالية، يتعين التوجه إلى مركز التلقيح أين تم تلقي الجرعة الأولى أو المركز الذي عوضه بالمعتمدية نفسها، طبقا لقائمة مراكز التلقيح التي ستضبط لاحقا.

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