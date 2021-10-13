السبت 16 أكتوبر: البنوك تفتح شبابيكها للعموم

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الأربعاء، انه ضمانا لحسن سير المعاملات خلال العطلة بمناسبة عيد الجلاء والمولد النبوي الشريف، تقرّر أن تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السبت 16 أكتوبر2021 من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها.

كما يفتح البنك المركزي التّونسي شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال اليوم نفسه والتّوقيت نفسه لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.

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