السبت 18 ديسمبر: يوم عطلة إضافي للطلبة والتلاميذ ومتربصي التكوين المهني

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي أنه واثر انعقاد جلسة وزارية بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الثلاثاء، تقرر منح يوم السبت 18 ديسمبر 2021 كيوم عطلة إضافي للطلبة والتلاميذ ومتربصي التكوين المهني وتخصيص هذا اليوم لدعم حملة التلقيح الوطنية وتأمين العطلة المدرسية والجامعية وحتى يتسنى لهم العودة إلى مدنهم وزيارة عائلاتهم في أفضل الظروف.

وأبرز وزير النقل ربيع المجيدي أن إقرار يوم 18 ديسمبر 2021 كيوم عطلة للتلاميذ والطلبة يأتي في إطار التوقي من الموجة الجديدة من جائحة كورونا في العالم والتخوف من انتشار جديد للوباء في تونس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوضع الصحي في تونس مستقر وأن الحكومة على أتم الاستعداد للعطلة المدرسية وعطلة آخر السنة الإدارية مطمئنا التونسيين إلى إمكانية الانطلاق في الحجوزات لرأس السنة الإدارية مع ضرورة توخي الحذر واحترام البرتوكولات الصحية واتباع كل وسائل الحماية من وباء كورونا.

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