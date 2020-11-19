السبت 28 نوفمبر: تقديم بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021

اخر تحديث : 19/11/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

المشيشي

التئم صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب.
ونظر المكتب في طلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلّق بتعديل رزنامة الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة 2021، ووافق على تأجيل موعد تقديم بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، إلى يوم السبت 28 نوفمبر 2020، على أن يضبط المكتب رزنامة جديدة لجلسات مناقشة الميزانية، تراعي الآجال القانونية .


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