السبت 4 سبتمبر: يوم تلقيح مكثّف مخصّص لهؤلاء

من المنتظر أن يتم يوم السبت 4 سبتمبر 2021، تنظيم يوم تلقيح مكثّف مخصّص لحاملي السلاح وللمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح يوم 8 أوت 2021.

وتوجه رئيس الجمهورية خلال استقباله، علي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة بالشكر لكلّ من ساهم في حسن تنظيم وإنجاح أيام التلقيح المكثّف ضدّ كوفيد-19 في كامل تراب الجمهورية، وأسدى تعليماته بمواصلة العمل بهذه المبادرة في تنسيق تام بين الصحة المدنية والصحة العسكرية والهياكل الرسمية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين، وإيجاد آليات أخرى تمكّن من توسيع قاعدة المواطنين التونسيين المنتفعين بالتلقيح.

ودعا رئيس الدولة إلى مواصلة التحلّي باليقظة والحذر تحسّبا لاحتمال عودة ارتفاع المؤشر الوبائي بتونس في ظلّ بروز سلالات متحوّرة جديدة في العالم، وذلك خاصة عبر مواصلة التزود بجرعات التلاقيح والمعدات الضرورية وتكوين مخزون استراتيجي من مادة الأكسجين.

كلمات البحث :يوم تلقيح