السبت 9 أكتوبر: يوم مفتوح لتلقيح النساء الحوامل والمرضعات

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنّ مركز التوليد وطب الرضيع بتونس ينظم يوما مفتوحا لتلقيح النساء الحوامل ممن بلغت فترة الحمل لديهن 4 أشهر فما فوق والنساء المرضعات ( ستة أشهر بعد الولادة).
وسيكون ذلك يوم السبت 9 أكتوبر 2021 بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الثالثة ظهرا بالعيادات الخارجية للمركز .
و النساء المعنيات بالتلقيح هنّ من المسجلات على منظومة ايفاكس ومن غير المسجلات أيضا، وسيتم استخدام لقاح فايزر في عملية التطعيم.
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