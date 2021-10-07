السبت 9 أكتوبر: يوم مفتوح لتلقيح النساء الحوامل والمرضعات

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنّ مركز التوليد وطب الرضيع بتونس ينظم يوما مفتوحا لتلقيح النساء الحوامل ممن بلغت فترة الحمل لديهن 4 أشهر فما فوق والنساء المرضعات ( ستة أشهر بعد الولادة).

وسيكون ذلك يوم السبت 9 أكتوبر 2021 بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الثالثة ظهرا بالعيادات الخارجية للمركز .

و النساء المعنيات بالتلقيح هنّ من المسجلات على منظومة ايفاكس ومن غير المسجلات أيضا، وسيتم استخدام لقاح فايزر في عملية التطعيم.

كلمات البحث :النساء;تلقيح;مرضعات