الستاغ تدعو إلى عدم الاقتراب من الأعمدة والكوابل والمحولات الكهربائية

دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ لها اليوم الاثنين، كافة المواطنين حفاظا على سلامتهم وسلامة أبنائهم إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة بعدم الاقتراب من الأعمدة والكوابل والمحولات الكهربائية تجنبا لأية حوادث صعق كهربائي.

كما دعت الشركة كافة حرفائها إلى الإسراع بالاتصال بالمركز الوطني للخدمات عن بعد على الرقم الأخضر 80100444 وبالأقاليم والوكالات التابعة لها للإبلاغ عن حدوث أي أعطال على مستوى الشبكة الكهربائية أو أي تسرب للغاز قصد تجنيد فرقها الفنية درءا للأخطار .

وجاء هذا في ظل التقلبات المناخية التي تعيشها بلادنا هذه الأيام وما قد تسببه من أضرار على شبكتي الكهرباء والغاز وتفاعلا مع النشرة الخاصة التي أصدرها معهد الرصد الجوي في الغرض.

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