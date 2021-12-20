الستاغ تدعو حرفاءها للاستظهار بجواز التلقيح عند دخول مقراتها

دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ لها، حرفائها إلى الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بفيروس « سارس كوف 2″ ورقيا أو الكترونيا أو الجواز الخصوصي للمعفيين من التلقيح، عند دخول كافة مقراتها وفضاءاتها وذلك بداية من الاربعاء 22 ديسمبر 2021، كي يتسنى للحرفاء والزوار قضاء شؤونهم واستخلاص فواتيرهم.

وياتي هذا الاجراء عملا بأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بوجوبية الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بفيروس « سارس كوف 2″ الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من 22 ديسمبر الجاري.

ودعت الشركة حرفائها إلى تسهيل مهام أعوان الاستقبال لمراقبة الدخول إلى مقراتها وتعوّل على حسهم المسؤول ووعيهم بأهمية مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

واشارت الشركة الى أنّ هذا الإجراء لا يُعفى غير المتحصلين على جواز تلقيح من خلاص فواتيرهم.

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