الستاغ تعتذر لحرفائها بمدينتي القصرين وسبيطلة على الانقطاع المفاجئ للكهرباء

أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ لها اليوم الأربعاء، حدوث انقطاع في التيار الكهربائي ليلة الثلاثاء 21 افريل 2020 بمدينتي القصرين وسبيطلة ناتج عن عطب في احد العوازل بالمحطة الرئيسية جهد متوسط – جهد عالي بالقصرين الجنوبية.

وأشارت الشركة إلى أن الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تحولت على عين المكان وقامت بمعاينة العطب و إصلاحه في وقت وجيز لم يتجاوز 30 دق ثم قامت بإرجاع التيار الكهربائي تدريجيا .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانقطاع لم يشمل المناطق الحدودية للولاية.

وقدمت الشركة في بلاغها، اعتذارها لحرفائها عن هذا الانقطاع المفاجئ، داعية إياهم إلى تفهم الوضع وتعلمهم أنها أبقت فرقها الفنية في كامل تراب الجمهورية في حالة يقظة مستمرة للتدخل كلما اقتضى الأمر في هذا الظرف الاستثنائي.

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