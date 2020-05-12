السجن لـ 5 سنوات في حق رجل الأعمال ياسين الشنوفي

أًصدرت الدائرة الجنائيّة المختصة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق ياسين الشنوفي رجل الأعمال المترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
كما قضت المحكمة بمصادرة 9 مليارات من أموال الشنوفي تعلقت بها قضية تبييض أموال لفائدة الدولة، مع إصدار حكم بسجن والدته لمدة 4 سنوات بعد اتهامها بتبييض الأموال .
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر في أكتوبر 2017، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال « ياسين الشنوفي » بتهم تتعلق بجرائم غسل الأموال من قبل مجموعة منظمة باستعمال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي.
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