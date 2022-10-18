السجن 3 سنوات لـ 7 متهمين في الأحداث التي شهدتها مرناق منذ شهر

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس القاضي عمر حنيّن في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن الدائرة الجناحية بالمحكمة قضت ابتدائيا بالسجن مدة ثلاثة أعوام نافذة في حق عدد من المتهمين المحالين على الدائرة على خلفية الأحداث الليلية التي شهدتها مدينة مرناق الشهر المنقضي والتي عقبت الوفاة المسترابة لأحد الشبان من الباعة المتجوّلين.

وتعلّقت الأحكام بـ 7 موقوفين على ذمة الأبحاث، وفي حقّ متهمين آخرين محالين بحالة فرار، حيث وجهت لهم مجموعة من التهم على غرار التواجد ضمن جمع مركب، والتجمهر، وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير، وغيرها من التهم.

وللتذكير فقد شهدت منطقة مرناق يوم 24 سبتمبر المنقضي حادثة إقدام شاب يعمل بائعا متجوّلا على وضع حدّ لحياته بسبب ما لاقاه، وفق شهادات البعض من مضايقات متكّررة من قبل أعوان الشرطة البلدية، الذين منعوه في عديد المناسبات من تركيز عربته وقاموا بافتكاك الميزان الذي يستخدمه في البيع، وهو الامر الذي فندته وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته في نفس اليوم حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه.

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