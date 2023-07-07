السجن 4 أشهر لمريم الدباغ في قضية رفعها ضدّها سمير الوافي

أعلن الإعلامي سمير الوافي في تدوينة عل صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أنه تم الحكم عليها في جلسة الدائرة الجناحية السادسة أمس الخميس بأربعة أشهر سجنا وألف دينار خطية بناء على الشكاية الأولى التي تقدم بها ضد مريم الدباغ بتهمة الثلب والقذف والإساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب الوافي: « شكرا للقضاء العادل.. نحن لا نرد بالكلام…وصمتنا ليس عجزا أو خوفا بل ترفّعا واختيار » .

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