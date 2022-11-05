السجن 8 أشهر لـعماد الدايمي في قضيّة رفعها ضدّه اتّحاد الشغل

أعلن موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة، أن الدائرة الجناحية السادسة اصدرت حكمها الإبتدائي في القضية عدد 53353 المورط فيها بحالة سراح مدير ديوان رئاسة الجمهورية سابقا عماد الدائمي من أجل الاساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والثلب.

وتمثل الحكم في سجن المتهم 8 اشهر غيابي وخطية مالية قدرها 2000 دينار.

يذكر ان الشكاية مرفوعة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ضد الدائمي.

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