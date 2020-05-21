السحيري: خفض فترة الحجر الإجباري للوافدين وتحميل نفقات الإقامة لهم

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، سيتم مستقبلا خفض فترة الحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين على تونس من الخارج من 14 يوما إلى أسبوع واحد فقط، على أن يتمّ تحميل نفقات الإقامة بالنزل طيلة فترة الحجر الصحي على كاهل الوافدين.

وبينت السحيري بأن تخفيض فترة الحجر الصحي الاجباري يعود إلى قرار اللجنة العلمية بوزارة الصحة إخضاع جميع الوافدين من الخارج إلى تحليل مخبري pcr حال وصولهم إلى التراب التونسي ينتهي بتحليل ثان في اليوم السابع .

وبينت المتحدثة بأن إجراء هذين التحليلين المخبريين على الوافدين من الخارج سيمكنان من معرفة وضعيتهم الصحية بدقة، مضيفة انه سيتم في ظرف أسبوع إخلاء سبيل الوافدين الذين يتبين خلوهم من فيروس كورونا المستجد، فيما ستتم متابعة الوضعيات المشبوهة من قبل الأطباء.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم الحكومة أنه سيتم في الفترة القادمة تحميل كامل نفقات الإقامة بالنزل المخصصة كمراكز للحجر الصحي الإجباري على كاهل الوافدين من الخارج الخاضعين للحجر وذلك نتيجة ارتفاع كلفتها .

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