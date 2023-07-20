السعودية تقدم قرضاً ميسراً ومنحة لتونس بـ500 مليون دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم قرض ميسر ومنحة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار، إنفاذاً لتوجيهات الملك السعودي وولي العهد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية « واس ».

وقد تحصلت تونس على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار، حوالي 1200 مليون دينار، ومنحة بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 300 مليون دينار) لدعم ميزانية الدولة.

وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية، الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، كل من وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، بحضور رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.

وقال سفير المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن علي الصقر، في تصريح اعلامي على هامش موكب التوقيع، إن الاتفاقية تهدف، بالأساس، الى « دعم الاقتصاد التونسي الذي سيعرف انفراجا وسيخرج من ازمته ».

وأضاف الصقر ان هذا الدعم المالي ليس الأول من نوعه او الأخير بل ان المملكة العربية السعودية لديها دعم اقتصادي مع تونس يفوق 2 فاصل 2 مليار دولار في مختلف المجالات على غرار المجالات الطاقية والصحية والزراعية مذكرا في هذا الصدد بالقرض الذي منحته المملكة لتونس سنة 2019 والذي بلغت قيمته 500 مليون دولار.

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