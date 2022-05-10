السفيرة السويدية تُؤكّد دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي ستعتمدها تونس

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الاثنين 09 ماي 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، سفيرة السويد بتونس آنا بلوك مازوييرAnna Block Mazoyer .

ومثل اللقاء فرصة للتطرق إلى التعاون الثنائي القائم بين البلدين ومزيد تدعيمه في عدد من المجالات وخاصة في المجال الصحي والطاقي والبيئي، والاستثمار في قطاع صناعة مكونات السيارات.

وسلمت السفيرة السويدية بهذه المناسبة، دعوة لرئيسة الحكومة من نظيرتها رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الدولي « ستوكهولم 50 + » الذي سينعقد يومي 2 و3 جوان تحت عنوان « عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع – مسؤوليتنا فرصتنا ».

وأكدت السفيرة السويدية على دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي ستعتمدها بلادنا والتي تهدف للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.

كلمات البحث :إصلاحات;الاتحاد الأوروبي;السفيرة السويدية;تونس