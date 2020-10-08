السفير الأمريكي بتونس: تونس تُعد نموذجا للاستقرار في المنطقة وحليفا استراتيجيا مهمّا

عبّر وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي خلال كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم على أشغال الدورة 34 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية يوم أمس الأربعاء، عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي دارت فيها أعمال اللجنة، مشيرا إلى أن ذلك يُمثل مناسبة لاستشراف مجالات جديدة للتعاون العسكري بين البلدين .

وأشاد المسؤول التونسي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس الذي تجسم خاصة في حجم المساعدات العسكرية من معدات وتجهيزات وبرامج التعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات والخبرات ورفع التحديات الأمنية الراهنة.

من جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتياحه لنجاح هذه الدورة وما تخللها من نقاشات هامة بين وفدي البلدين، مثنيا على المجهودات التي تبذلها تونس لمكافحة آفة الإرهاب وتأمين الحدود التونسية بفضل حسن استعداد وجاهزية قوات الجيش الوطني.

وأكد السفير الأمريكي في السياق ذاته، أن تونس تُعد نموذجا للاستقرار في المنطقة وحليفا استراتيجيا مهمّا للولايات المتحدة الأمريكية التي تتطلع إلى مزيد الارتقاء بالتعاون العسكري معها.

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